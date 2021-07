Giorgia Duro, ex Miss Palermo ora moglie di Belotti: età, matrimonio, figlia e carriera (Di venerdì 2 luglio 2021) Giorgia Duro, la moglie di Andrea Belotti, ha da pochi mesi dato alla luce la primogenita Vittoria. Culminando così un rapporto cominciato con il calciatore fin dai tempi dell’esperienza al Palermo. Tutto sulla compagna del bomber della nazionale italiana. Giorgia Duro, il passato da Miss e la relazione con Andrea Belotti Il prossimo 24 ottobre, Giorgia Duro (classe 1996) compirà 25 anni. Da ormai 4 è sposata con il bomber della nazionale e del Torino Andrea Belotti, ora impegnato ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 2 luglio 2021), ladi Andrea, ha da pochi mesi dato alla luce la primogenita Vittoria. Culminando così un rapporto cominciato con il calciatore fin dai tempi dell’esperienza al. Tutto sulla compagna del bomber della nazionale italiana., il passato dae la relazione con AndreaIl prossimo 24 ottobre,(classe 1996) compirà 25 anni. Da ormai 4 è sposata con il bomber della nazionale e del Torino Andrea, ora impegnato ...

