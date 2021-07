Ghost of Tsushima Director's Cut per PS4 e PS5: ecco il prezzo del DLC e degli upgrade (Di venerdì 2 luglio 2021) Ghost of Tsushima: Director's Cut prepara il suo sbarco su PS5 e PS4 il 20 agosto. L'espansione dell'isola Iki ci porterà in un altro dei territori occupati dai mongoli nello stesso periodo in cui si svolge l'avventura principale. "Jin si recherà sull'isola per indagare sulle voci sulla presenza mongola. Ma non ci vorrà molto prima che venga travolto da eventi che lo colpiranno personalmente e lo costringeranno a rivivere alcuni dei momenti più traumatici del suo passato", spiega lo studio in un post sul blog di PlayStation. Sebbene non abbiano condiviso dettagli specifici sui contenuti che incorpora, Sucker Punch anticipa che vedremo ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 luglio 2021)of's Cut prepara il suo sbarco su PS5 e PS4 il 20 agosto. L'espansione dell'isola Iki ci porterà in un altro dei territori occupati dai mongoli nello stesso periodo in cui si svolge l'avventura principale. "Jin si recherà sull'isola per indagare sulle voci sulla presenza mongola. Ma non ci vorrà molto prima che venga travolto da eventi che lo colpiranno personalmente e lo costringeranno a rivivere alcuni dei momenti più traumatici del suo passato", spiega lo studio in un post sul blog di PlayStation. Sebbene non abbiano condiviso dettagli specifici sui contenuti che incorpora, Sucker Punch anticipa che vedremo ...

