F1, orario qualifiche 3 luglio: programma GP Austria 2021, tv, streaming Sky e TV8 (Di venerdì 2 luglio 2021) Sabato 3 luglio è il giorno in cui a Spielberg verrà stabilita la griglia di partenza del Gran Premio d'Austria, nono round del Mondiale di Formula Uno 2021, nonché atto conclusivo del double header cominciato settimana scorsa con il GP di Stiria. Ci sarà una grossa differenza rispetto al passato weekend, poiché lo scatto verso il morbido deciso dalla Pirelli per questa gara comporterà che i piloti dovranno cercare il miglior tempo con mescola C5 e non con la C4, come avvenuto sabato 26. In linea puramente teorica, avere gomme più morbide potrebbe essere un ulteriore vantaggio per Max Verstappen, che mira quindi alla terza pole position ...

