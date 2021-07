F1 | GP Austria 2021 Squillo Ferrari! Charles Leclerc 2° e Carlos Sainz 3° nella FP1 Verstappen il migliore

Advertising

SkySportF1 : F1, GP Austria: il meteo del circuito di Spielberg #AustrianGP #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : ? INCIDENTE PER LANCE STROLL (-30 ??) ?? Partono forte le rosse, Max martella IL LIVE ? - Gazzetta_it : Sì Italia, siamo ai quarti! Chiesa e Pessina entrano e fanno fuori l'Austria - FormulaPassion : #F1: i risultati delle #PL1 dell'#AustrianGP, #Verstappen precede le #Ferrari - sportface2016 : #AustrianGP F1, prove libere 1: risultati e classifica, Max #Verstappen miglior tempo. Le #Ferrari ci sono, lonta… -

Ultime Notizie dalla rete : Austria 2021

... AL VIA I QUARTI DI FINALE Con i risultati degli Europei 2020, oggi venerdi 2 luglioentriamo ... Copertina poi per Belgio Italia, c he ci attenderà questa sera: dopo aver faticato contro l', ...DIRETTA FORMULA 1: LECLERC SI INSERISCE SESTO La diretta Formula 1 prosegue per quanto riguarda il weekend del Gran premio d'della Formula 1, sulla pista del Red Bull Ring comincia a lanciare segnali inserendosi in sesta posizione con un tempo di 1:06.112 e le gomme C4 proto, bene anche Sainz che riesce a ...Max Verstappen è stato il più veloce nelle FP1 del GP d’Austria, nono round del Mondiale di Formula 1 2021. Il pilota della Red Bull sul circuito di Spielberg ha preceduto le Ferrari di Charles Lecler ...Il weekend del Gran Premio d’Austria si è aperto con la prima sessione di prove libere, che ha permesso alle vetture di Formula Uno di tornare in pista cinque giorni dopo la conclusione del GP di Stir ...