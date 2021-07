Dove può andare davvero il partito di Conte? (Di sabato 3 luglio 2021) I precedenti di Monti e Renzi non lasciano ben sperare. Ma l’avvocato di Volturara Appula esce da una fase traumatica, si è liberato dalle trappole del M5S e il paese non lo ha mai rinnegato davvero. Anzi, continua ad apprezzarlo Giuseppe Conte (Foto: Alessandra Benedetti – Corbis/Getty Images)Sul partito di Conte girano numeri piuttosto fantasiosi. I sondaggisti, che pure sull’eventualità avevano già le antenne ben dritte, stanno ancora cercando di capirne di più e sul conto di una possibile lista dell’ex presidente del Consiglio negli ultimi giorni ne abbiamo sentite di ogni colore: “Può arrivare al 18-20%” ha spiegato ... Leggi su cityroma (Di sabato 3 luglio 2021) I precedenti di Monti e Renzi non lasciano ben sperare. Ma l’avvocato di Volturara Appula esce da una fase traumatica, si è liberato dalle trappole del M5S e il paese non lo ha mai rinnegato. Anzi, continua ad apprezzarlo Giuseppe(Foto: Alessandra Benedetti – Corbis/Getty Images)Suldigirano numeri piuttosto fantasiosi. I sondaggisti, che pure sull’eventualità avevano già le antenne ben dritte, stanno ancora cercando di capirne di più e sul conto di una possibile lista dell’ex presidente del Consiglio negli ultimi giorni ne abbiamo sentite di ogni colore: “Può arrivare al 18-20%” ha spiegato ...

Ultime Notizie dalla rete : Dove può Via Spurio Cassio, la presentazione del romanzo di Eugenio Stanziale martedì 13 luglio alla libreria Le Torri Via Spurio Cassio è la sua casa, il posto dove è cresciuto e dove ha deciso di morire, aggrappato ... che tocca tematiche tabù e parla dell'amore visto dagli occhi di chi non può capirlo. L'autore ...

L'Italia stende il Belgio con Barella e Insigne e vola a Wembley. In semifinale c'è la Spagna ... vincitrice ai rigori della Svizzera: ma un'Italia così può aspirare a qualsiasi traguardo, anche a ... Ct: Roberto Mancini Dove vederla in tv La partita sarà visibile sia in chiaro sui Rai Uno , con ...

