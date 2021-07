DIRETTA F1, GP Austria 2021 LIVE: la pioggia rovinerà la FP2? Si parte al Red Bull Ring (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.57 Pochi istanti al via della FP2. Siamo pronti per sessanta minuti di sessione davvero importanti che ci permetteranno di capire come si adatteranno le monoposto al time attack e alla simulazione di passo gara. 14.54 Al momento al Red Bull Ring il cielo continua a essere dominato dalle nuvole, ma la pioggia rimane assente. Il rischio è elevato, per cui vedremo i piloti iniziare subito a forzare in questa FP2. Temperatura di 18 14.51 Ottima mattinata anche per Alpha Tauri, soprattutto con Yuki Tsunoda, e Alfa Romeo, con Kimi ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.57 Pochi istanti al via della. Siamo pronti per sessanta minuti di sessione davvero importanti che ci permetteranno di capire come si adatteranno le monoposto al time attack e alla simulazione di passo gara. 14.54 Al momento al Redil cielo continua a essere dominato dalle nuvole, ma larimane assente. Il rischio è elevato, per cui vedremo i piloti iniziare subito a forzare in questa. Temperatura di 18 14.51 Ottima mattinata anche per Alpha Tauri, soprattutto con Yuki Tsunoda, e Alfa Romeo, con Kimi ...

Advertising

SkySportF1 : ? INCIDENTE PER LANCE STROLL (-30 ??) ?? Partono forte le rosse, Max martella IL LIVE ? - SkySportF1 : ?? DUE FERRARI IN TOP3 ? Max Verstappen davanti a tutti I risultati ? - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley… - motorboxcom : #F1 Segui con noi la seconda sessione di libere dell' #AustrianGP, con aggiornamenti diretti dal nostro inviato al… - F1inGenerale_ : Segui la diretta della seconda sessione di Libere con noi ?? #AustrianGP #F1inGenerale #F1 Link cronaca:… -