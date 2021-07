De Luca a Salvini: "Vaccinati e non fare lo scapigliato" (Di venerdì 2 luglio 2021) (Adnkronos) - "In questo momento vaga per la regione Campania un esponente politico sceso qui da Milano. Noi ogni estate abbiamo la consolazione di doverlo ospitare, siamo una regione ospitale. Il mio invito ovviamente, a questo signore che scende da Milano ogni estate, è quello di vaccinarsi, di non fare lo scapigliato. Vaccinati, amico mio, e mettiti la mascherina". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca rivolgendosi al leader della Lega Matteo Salvini, ieri in visita al carcere di Santa Maria Capua Vetere, oggi a Sorrento per la tre giorni di Alis e a seguire a Salerno. "Per ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) (Adnkronos) - "In questo momento vaga per la regione Campania un esponente politico sceso qui da Milano. Noi ogni estate abbiamo la consolazione di doverlo ospitare, siamo una regione ospitale. Il mio invito ovviamente, a questo signore che scende da Milano ogni estate, è quello di vaccinarsi, di nonlo, amico mio, e mettiti la mascherina". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo Derivolgendosi al leader della Lega Matteo, ieri in visita al carcere di Santa Maria Capua Vetere, oggi a Sorrento per la tre giorni di Alis e a seguire a Salerno. "Per ...

