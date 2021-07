D’Amato | aumenta nettamente variante Delta | completare iter vaccini

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 luglio 2021) Roma – “L’ultimo studio del Seresmi Istituto Spallanzani mostra come in un mese vi sia stato un incremento di 10 volte della proporzione disul territorio regionale passando dal 3,4% della survey del 18 maggio al 34,9% di quella di oggi.” “Il 74,5 % dei casi conrisulta non vaccinato, tale proporzione raggiunge il 94% se si aggiungono anche i parzialmente vaccinati con una sola dose.” “Questa survey è coerente con la stima a livello europeo dalla ECDC, ecco perché occorre in questa fasei percorsi vaccinali con tutti idisponibili che sono ...