Covid: verso i 4 mln di morti nel mondo, oltre 182 mln i contagiati (Di venerdì 2 luglio 2021) Washington, 2 lug. (Adnkronos Salute) - Sono quasi 4 milioni le persone che nel mondo hanno perso la vita dopo aver contratto il coronavirus Sars-CoV-2. Lo rende noto la Johns Hopkins University che parla di 3.954.820 decessi confermati dall'inizio della pandemia. Sono invece 182.593.659 le persone contagiate a livello mondiale. Gli Stati Uniti sono il Paese maggiormente colpito, con 33.678.318 casi e 605.013 morti. Seguono l'India, con 30.411.634 contagiati e 399.459 decessi, e il Brasile con 18.622.304 casi e 520.095 morti. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Washington, 2 lug. (Adnkronos Salute) - Sono quasi 4 milioni le persone che nelhanno perso la vita dopo aver contratto il coronavirus Sars-CoV-2. Lo rende noto la Johns Hopkins University che parla di 3.954.820 decessi confermati dall'inizio della pandemia. Sono invece 182.593.659 le persone contagiate a livello mondiale. Gli Stati Uniti sono il Paese maggiormente colpito, con 33.678.318 casi e 605.013. Seguono l'India, con 30.411.634e 399.459 decessi, e il Brasile con 18.622.304 casi e 520.095

Advertising

ilriformista : Il Coronavirus è lo spauracchio di queste #Olimpiadi: per questo il premier giapponese Suga è pronto a Giochi a por… - ultimenews24 : Le Olimpiadi di Tokyo potrebbero svolgersi a porte chiuse, se i casi di coronavirus continueranno ad aumentare. Lo… - utini19 : RT @utini19: Covid, Oms: in Africa rapida crescita di casi, «rischia di essere l'ondata peggiore» - immediatonet : ?? Il Policlinico Riuniti di #Foggia a grandi passi verso il “#Covid Free”. Solo 9 pazienti rimasti, tutti in Malatt… - AuraZacchi : Ecco il fumetto di Zero Calcare, il #carcere nell'era del Covid ovvero 'Lontano dagli occhi lontano dal cuore'. (a… -