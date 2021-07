Covid in Italia: dati ancora in calo, zero morti in Lombardia (Di venerdì 2 luglio 2021) per la prima volta da ottobre. Tutte le informazioni aggiornate. Continua la discesa della curva dei contagi di Covid-19 in Italia. I casi sono sempre meno, le terapie intensive si sono svuotate e anche il numero dei morti dopo mesi è sceso a circa L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 2 luglio 2021) per la prima volta da ottobre. Tutte le informazioni aggiornate. Continua la discesa della curva dei contagi di-19 in. I casi sono sempre meno, le terapie intensive si sono svuotate e anche il numero deidopo mesi è sceso a circa L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Agenzia_Italia : È record di contagi settimanali in Inghilterra. Mai così tanti da febbraio - Agenzia_Dire : La @GIMBE segnala che il numero di tamponi effettuati in Italia continua a calare. Quasi 2,5 milioni di over 60 non… - Corriere : Variante Delta in Italia, i dati Iss: è al 22,7%, già presente in 16 regioni - NewsElezioni : Vaccini,somministrate oltre 52 Mln dosi Le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia sono 52 milio… - 2009Lelle : RT @AzzurraBarbuto: Percentuale di Posti Letto di Terapia Intensiva occupata da Pazienti Covid-19 in Italia (dati arrotondati all'unità): 3… -