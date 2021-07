Covid, Giani: 58 casi in Toscana, oggi 2 luglio. Tasso positivi 0,4% (Di venerdì 2 luglio 2021) Sono 58 i casi di Coronavirus, in Toscana, oggi 2 luglio 2021, su 12.519 test. Lo annuncia su Facebook il presidente della Regione, Eugenio Giani. Nelle ultime 24 ore risultano effettuati 4.785 tamponi molecolari e 7.734 test antigenici rapidi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 2 luglio 2021) Sono 58 idi Coronavirus, in2021, su 12.519 test. Lo annuncia su Facebook il presidente della Regione, Eugenio. Nelle ultime 24 ore risultano effettuati 4.785 tamponi molecolari e 7.734 test antigenici rapidi L'articolo proviene da Firenze Post.

