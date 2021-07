Covid | 794 casi e 28 decessi Bassetti | se c’è un’altra ondata i non vaccinati devono stare a casa

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 2 luglio 2021) Sono 794 i nuovidi coronavirus e 28 i morti in 24 ore (ieri i nuovi contagi sono stati 882). Sono 16 in meno i pazienti in terapia intensiva con coronavirus in 24 ore per un totale di 213 pazienti ricoverati. Sono i dati del ministero della Salute sulla diffusione del contagio. Calano anche i ricoverati con sintomi che sono 63 in meno, per un totale di 1.469 persone presenti nei reparti ospedalieri con-19. Tasso di positività sempre allo 0,4% Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate dal coronavirus 4.261.582 persone mentre ne sono morte 127.615. I dimessi-guariti in 24 ore sono 2.345 , che portano il totale delle persone che dall’inizio ...