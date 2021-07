Calciomercato Sampdoria | sondaggio del Bologna per Bereszynski

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 2 luglio 2021) Ilha sondato il terreno per Bartosz: il terzino dellanon è una pedina inamovibile per il tecnico Roberto D’Aversa Ilha sondato il terreno per Bartosz, reduce da un deludente Europeo con la Nazionale polacca. Il terzino classe ’92 si è dimostrato un elemento affidabile per lanel corso della scorsa stagione, tanto da vestire la fascia di capitano in assenza di Fabio Quagliarella e Albin Ekdal, ma potrebbe cambiare aria durante la sessione estiva di. Come riportato dal Corriere di ...