Barbara d'Urso rompe il silenzio dopo la rottura con Mediaset: le sue parole (Di venerdì 2 luglio 2021) Barbara d'Urso ha rotto il silenzio dopo che Mediaset ha scelto di cancellare i suoi programmi dalla domenica di canale 5: le sue parole. Barbara d'Urso durante la scorsa stagione televisiva era una delle punte di diamante di Mediaset. La bella conduttrice partenopea, insieme a Maria De Filippi, era l'unica ad avere ben tre programmi L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Novella_2000 : Barbara d’Urso rompe il silenzio dopo le parole di Piersilvio Berlusconi sui suoi programmi - migliosil30 : Ecco Chi Sostituirà Barbara D'Urso! L'indiscrezione! - Simo252525 : RT @Riccardo_Bocca: Per migliorare la domenica pomeriggio di Canale 5, Mediaset ha escluso Barbara D'Urso e punta come nome nuovo su Anna T… - tommaso_silvest : Selvaggia Lucarelli. Un aborto social in formato Barbara D’Urso. Il disgusto non finisce mai per questi opinionisti… - utini19 : RT @5_bepi: Ma gli italiani preferiscono salvini, Chiellini e barbara d urso @Quirinale -