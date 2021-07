World Wide Web NFT originale venduto per $5,4 milioni (Di giovedì 1 luglio 2021) Un token non fungibile (NFT) che rappresenta il codice sorgente originale per il World Wide Web è stato venduto per 5,4 milioni di dollari in un’asta ospitata dalla famosa casa d’aste di lusso Sotheby’s. Un NFT che rappresenta il codice sorgente originale per il World Wide Web (WWW) è stato venduto per 5,4 milioni di dollari dalla casa d’aste Sotheby’s. L’asta è stata lanciata il 23 giugno ed è durata una settimana. L’offerta per l’NFT è iniziata a $1.000 e ha continuato a salire nel corso di una settimana. Secondo ... Leggi su coinlist.me (Di giovedì 1 luglio 2021) Un token non fungibile (NFT) che rappresenta il codice sorgenteper ilWeb è statoper 5,4di dollari in un’asta ospitata dalla famosa casa d’aste di lusso Sotheby’s. Un NFT che rappresenta il codice sorgenteper ilWeb (WWW) è statoper 5,4di dollari dalla casa d’aste Sotheby’s. L’asta è stata lanciata il 23 giugno ed è durata una settimana. L’offerta per l’NFT è iniziata a $1.000 e ha continuato a salire nel corso di una settimana. Secondo ...

