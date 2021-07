Wimbledon 2021 oggi: orari 1° luglio, tv, programma, streaming, ordine di gioco (Di giovedì 1 luglio 2021) oggi il torneo di Wimbledon di tennis 2021, terzo Slam stagionale, che si gioca sull’erba outdoor di Londra, vedrà completarsi, tempo permettendo, il secondo turno del tabellone principale del singolare maschile e femminile: la quarta giornata di Wimbledon 2021 partirà alle ore 12:00 italiane. oggi saranno quattro gli italiani impegnati: Matteo Berrettini contro l’olandese Botic Van De Zandschulp, Gianluca Mager contro l’australiano Nick Kyrgios, Lorenzo Sonego contro il colombiano Daniel Elahi Galan e Camila Giorgi contro la ceca Karolina Muchova. La quarta giornata di ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021)il torneo didi tennis, terzo Slam stagionale, che si gioca sull’erba outdoor di Londra, vedrà completarsi, tempo permettendo, il secondo turno del tabellone principale del singolare maschile e femminile: la quarta giornata dipartirà alle ore 12:00 italiane.saranno quattro gli italiani impegnati: Matteo Berrettini contro l’olandese Botic Van De Zandschulp, Gianluca Mager contro l’australiano Nick Kyrgios, Lorenzo Sonego contro il colombiano Daniel Elahi Galan e Camila Giorgi contro la ceca Karolina Muchova. La quarta giornata di ...

