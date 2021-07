Ultime Notizie Roma del 01-07-2021 ore 09:10 (Di giovedì 1 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale giovedì primo luglio Buongiorno cara redazione da parte di Francesco Vitale arriva il Green pass covid oggi basta avere con sé il passo in formato cartaceo o digitale per varcare i confini nazionali non essere più soggetti a restrizioni il pass consiste in un in un QR Code da tenere nello smartphone l’ho in tasca con tre alternative per dimostrare di poter viaggiare aver completato il ciclo di vaccinazione essere risultati negativi e un tampone oppure essere guariti dal covid e avere sviluppato gli anticorpi rispetto all’idea iniziale di usarlo soltanto per i viaggi ora Bruxelles incide gli stati membri da accordarsi da adoperare il documento ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 luglio 2021)dailynews radiogiornale giovedì primo luglio Buongiorno cara redazione da parte di Francesco Vitale arriva il Green pass covid oggi basta avere con sé il passo in formato cartaceo o digitale per varcare i confini nazionali non essere più soggetti a restrizioni il pass consiste in un in un QR Code da tenere nello smartphone l’ho in tasca con tre alternative per dimostrare di poter viaggiare aver completato il ciclo di vaccinazione essere risultati negativi e un tampone oppure essere guariti dal covid e avere sviluppato gli anticorpi rispetto all’idea iniziale di usarlo soltanto per i viaggi ora Bruxelles incide gli stati membri da accordarsi da adoperare il documento ...

Advertising

fanpage : Arrivano le prime sospensioni. - fabiochiusi : Niente, non solo non condanna: la destra Lega-FdI sta con gli agenti. Ma è sempre tutto normale, immagino. - Agenzia_Ansa : Sono 185.016 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri er… - pleopizzi : RT @fanpage: Arrivano le prime sospensioni. - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Al via i saldi estivi, da oggi in Sicilia e dal 3 luglio in quasi tutta Italia. Ultime a partire… -