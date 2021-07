Temptation Island, Tommaso Eletti sbotta su Valentina Nulli Augusti: “Non può mettersi il bikini” (Di giovedì 1 luglio 2021) Temptation Island 9 ha appena aperto i battenti e Tommaso Eletti con la sua fidanzata Valentina Nulli Augusti si sono già candidati a far discutere maggiormente il pubblico. Nonostante gli anni di differenza tra loro, i due si sono presentati come innamoratissimi, senza però nascondere di volersi mettere in discussione come coppia per via della gelosia nutrita dal giovane nei riguardi della donna. In occasione della prima puntata, la sexy Valentina si è lasciata immortalare in video compromettenti che la ritraggono in dolce compagnia con più tentatori, i ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 1 luglio 2021)9 ha appena aperto i battenti econ la sua fidanzatasi sono già candidati a far discutere maggiormente il pubblico. Nonostante gli anni di differenza tra loro, i due si sono presentati come innamoratissimi, senza però nascondere di volersi mettere in discussione come coppia per via della gelosia nutrita dal giovane nei riguardi della donna. In occasione della prima puntata, la sexysi è lasciata immortalare in video compromettenti che la ritraggono in dolce compagnia con più tentatori, i ...

