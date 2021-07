'Temptation Island', Manuela racconta il tradimento di Stefano: 'Aveva un altro cellulare' (Di giovedì 1 luglio 2021) 'Un pomeriggio stavo riordinando la stanza e ho trovato un altro cellulare '. Parte così il racconto che Manuela fa alle compagne di avventura a 'Temptation Island' circa i tradimenti del fidanzato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 1 luglio 2021) 'Un pomeriggio stavo riordinando la stanza e ho trovato un'. Parte così il racconto chefa alle compagne di avventura a '' circa i tradimenti del fidanzato ...

imxvmin : ma ieri quanta gente ha visto temptation island? ?? - ceeciiaa : RT @lastgiuli: stasera ritorna temptation island ma voglio ricordare queste icone delle altre edizioni perché meritano #TemptationIsland… - itsmc17 : RT @FredMosby_: Questo è il periodo dell'anno in cui Rihanna guarda con stupore l'estratto del suo conto e dice: oh, right, italian Temptat… - rossanaver : Al termine di una giornata demmmerda, l’unica soluzione possibile è questa. Ho persino evitato Temptation Island.… - itsmc17 : RT @louviis: nessun temptation island supererà mai aka7even e Martina #TemptationIsland -