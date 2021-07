Stramaccioni | nuova avventura | firma un biennale con l' Al - Gharafa

(Di giovedì 1 luglio 2021) Strama: altro giro, altra corsa. Una corsa che ora lo porterà nella Qatar Stars League, il massimo campionato qatariota, per allenare l'Al -Sports Club. Nella notte, infatti, l'ex allenatore ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Stramaccioni nuova

La Gazzetta dello Sport

Per Andrea- reduce dalle panchine con Panathinaikos (Grecia), Sparta Praga (Repubblica Ceca) ed Esteghlal (Iran) - sarà quindi la quarta esperienza all'estero, questa volta in un Paese ...Due anni fa l'allenatore italiano aveva iniziato un'avventurae affascinante, prendendo una ... il volo che potrebbe portarein Qatar ha fatto una brusca frenata.L'allenatore Andrea Stramaccioni ha parlato a Sky Sport, rivelando un curioso retroscena di calciomercato riguardante Jorginho e risalente all'epoca in cui sedeva sulla panchina dell'Inter: "Devo esse ...