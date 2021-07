Stazioni ferroviarie, un arresto e due denunce durante controlli (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma – Una persona arrestata, due denunciate in stato di libertà e 1.617 persone controllate; 199 bagagli ispezionati, 2 sanzioni amministrative al regolamento Polfer, 7 servizi di vigilanza a bordo di 15 treni. Questi i risultati della IV giornata denominata “Stazioni Sicure”, che si è svolta nella giornata di ieri, con controlli straordinari a viaggiatori e bagagli, nelle principali Stazioni laziali e a bordo dei treni regionali ed a lunga percorrenza. L’operazione, che ha visto impegnati 157 operatori del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, è stata disposta contemporaneamente in tutte le principali Stazioni ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma – Una persona arrestata, due denunciate in stato di libertà e 1.617 persone controllate; 199 bagagli ispezionati, 2 sanzioni amministrative al regolamento Polfer, 7 servizi di vigilanza a bordo di 15 treni. Questi i risultati della IV giornata denominata “Sicure”, che si è svolta nella giornata di ieri, constraordinari a viaggiatori e bagagli, nelle principalilaziali e a bordo dei treni regionali ed a lunga percorrenza. L’operazione, che ha visto impegnati 157 operatori del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, è stata disposta contemporaneamente in tutte le principali...

