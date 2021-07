Siria: cosa spinge gli Stati Uniti a proseguire la guerra? (Di giovedì 1 luglio 2021) Gli Stati Uniti lo scorso 28 giugno hanno condotto il secondo attacco in Siria da quando Joe Biden è diventato presidente. Per molti analisti, questo attacco, l’ennesimo di una delle guerra più logoranti degli ultimi anni, è un’altra prova a supporto che la politica estera Usa deve essere modificata. Soprattutto quando a subire le conseguenze Leggi su periodicodaily (Di giovedì 1 luglio 2021) Glilo scorso 28 giugno hanno condotto il secondo attacco inda quando Joe Biden è diventato presidente. Per molti analisti, questo attacco, l’ennesimo di una dellepiù logoranti degli ultimi anni, è un’altra prova a supporto che la politica estera Usa deve essere modificata. Soprattutto quando a subire le conseguenze

Advertising

maybe_its_siria : “Mo ti faccio piangere, mo ti faccio vedere” Perché cosa hai fatto fino ad adesso? #TemptationIsland - charismatichar : siria quando escono le paps è la mia cosa preferita - Machenesoush : @samuxstrange una cosa a siria e lei non mi credeva ehehebebeh - Delo_Federico : RT @NessunLuogo24: Ciò che resta dell'#ISIS fa paura. Sconfitto non sradicato, ma che cosa vuol dire? Benvenuti a una nuova puntata. #I… - giampaz : RT @NessunLuogo24: Ciò che resta dell'#ISIS fa paura. Sconfitto non sradicato, ma che cosa vuol dire? Benvenuti a una nuova puntata. #I… -