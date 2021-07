Quarta ondata, allarme OMS: cosa potrebbe succedere in autunno (Di giovedì 1 luglio 2021) La lunga battaglia contro il coronavirus sembra non essere ancora finita. Per questo, è fondamentale mantenere alta la guardia. Chiedere, per dettagli alla Gran Bretagna dove ieri si è registrato un picco dei contagi, ben 26mila. Mai così tanti da fine gennaio, segno evidente che la pandemia non ne vuole sapere di piegare definitivamente la testa. allarme Oms, cosa può succedere in autunno Ad alzare l’asticella dell’attenzione, intanto, l’organizzazione Mondiale della Sanità: i casi di Covid-19 in Europa hanno ricominciato ad aumentare dopo dieci settimane consecutive di calo e c’è il rischio di una nuova ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 luglio 2021) La lunga battaglia contro il coronavirus sembra non essere ancora finita. Per questo, è fondamentale mantenere alta la guardia. Chiedere, per dettagli alla Gran Bretagna dove ieri si è registrato un picco dei contagi, ben 26mila. Mai così tanti da fine gennaio, segno evidente che la pandemia non ne vuole sapere di piegare definitivamente la testa.Oms,puòinAd alzare l’asticella dell’attenzione, intanto, l’organizzazione Mondiale della Sanità: i casi di Covid-19 in Europa hanno ricominciato ad aumentare dopo dieci settimane consecutive di calo e c’è il rischio di una nuova ...

Advertising

VincenzaSMF : RT @MarcoSanavia1: Chi ha fatto il vaccino è convinto di essere a posto e chi non lo ha fatto anche. Allora nel caso di una quarta ondata n… - infoitsalute : L'autunno porterà la quarta ondata di covid in Europa. L'allarme dell'Oms - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: L'autunno porterà la quarta ondata di covid in Europa. L'allarme dell'Oms - Obsolete_LG : RT @MarcoSanavia1: Chi ha fatto il vaccino è convinto di essere a posto e chi non lo ha fatto anche. Allora nel caso di una quarta ondata n… - Gigliom57 : RT @MarcoSanavia1: Chi ha fatto il vaccino è convinto di essere a posto e chi non lo ha fatto anche. Allora nel caso di una quarta ondata n… -