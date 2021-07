Picco di contagi variante Delta in Gran Bretagna: toccata quota 28mila in 24 ore (Di giovedì 1 luglio 2021) Nel Regno Unito, la variante Delta del covid sembra non volersi fermare: nelle ultime 24 ore sono quasi 28mila i nuovi contagi di coronavirus registrati. Lo ha riferito la Bbc citando gli ultimi dati ... Leggi su globalist (Di giovedì 1 luglio 2021) Nel Regno Unito, ladel covid sembra non volersi fermare: nelle ultime 24 ore sono quasii nuovidi coronavirus registrati. Lo ha riferito la Bbc citando gli ultimi dati ...

