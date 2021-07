Oggi 1° luglio preghiamo Sant’Aronne che parlava a nome di Mosè (Di giovedì 1 luglio 2021) Era il fratello minore di Mosè, della tribù di Levi, primo sommo sacerdote del popolo ebraico e suo nome è legato al libro dell’Esodo. La chiesa cattolica lo considera come Santo. Rappresenta le funzioni sacerdotali della tribù alla quale apparteneva e, nonostante fosse il fratello maggiore di Mosè, da Dio non venne scelto, perché “Dio, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 1 luglio 2021) Era il fratello minore di, della tribù di Levi, primo sommo sacerdote del popolo ebraico e suoè legato al libro dell’Esodo. La chiesa cattolica lo considera come Santo. Rappresenta le funzioni sacerdotali della tribù alla quale apparteneva e, nonostante fosse il fratello maggiore di, da Dio non venne scelto, perché “Dio, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

LaStampa : Buongiorno! Ecco la prima pagina di oggi, 1 luglio 2021 ?? Gli aggiornamenti su - DiMarzio : Le prime pagine dei quotidiani sportivi e non in edicola oggi - ClaudioBaglioni : L’intervista di Claudio Baglioni sul numero di luglio di Ciak, da oggi in edicola. @ciakmag #ciakmagazine - BabboleoNews : Da oggi , giovedì 1° luglio, in #Liguria saranno operative le raccomandazioni per l’accesso nelle strutture ospedal… - cigna69 : RT @jacopogiliberto: sul @sole24ore di domattina: da oggi 1° luglio corrono le bollette di luce e gas. elettricità +9,9%, gas +15,3%.… -