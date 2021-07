Mr Wrong – lezioni d’amore streaming, puntata del 1 luglio 2021 in replica | Video Mediaset (Di giovedì 1 luglio 2021) Mr. Wrong – lezioni d’amore con Can Yaman è tornato anche oggi, giovedì 1 luglio 2021, su Canale 5 con una nuova puntata, precisamente il 32° episodio. Cosa è accaduto nel trentaduesimo episodio? Levent viene a sapere che Cansu è incinta e, dopo aver comunicato le sue intenzioni alla figlia, le richiede, stavolta davvero, di sposarlo. Qui potete rivedere la puntata in replica streaming grazie al Video Mediaset. L'articolo Mr Wrong – lezioni d’amore ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 1 luglio 2021) Mr.con Can Yaman è tornato anche oggi, giovedì 1, su Canale 5 con una nuova, precisamente il 32° episodio. Cosa è accaduto nel trentaduesimo episodio? Levent viene a sapere che Cansu è incinta e, dopo aver comunicato le sue intenzioni alla figlia, le richiede, stavolta davvero, di sposarlo. Qui potete rivedere laingrazie al. L'articolo Mr...

