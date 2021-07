Mbappé PSG, niente rinnovo? Il presidente Al-Khelaifi è disposto a tutto (Di giovedì 1 luglio 2021) Mbappé PSG: il presidente Al-Khelaifi non ha alcuna intenzione di perdere l’attaccante francese. Le ultime sul rinnovo Il Paris Saint-Germain e il suo presidente, Nasser Al-Khelaifi, non hanno alcuna intenzione di privarsi di Kylian Mbappé. Come riportato da L’Equipe, il patron del PSG sarebbe determinato a convincere la stella francese a rinnovare, nonostante lo stesso Mbappé abbia già espresso la volontà di non prolungare il proprio contratto in scadenza nel 2022. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 luglio 2021)PSG: ilAl-non ha alcuna intenzione di perdere l’attaccante francese. Le ultime sulIl Paris Saint-Germain e il suo, Nasser Al-, non hanno alcuna intenzione di privarsi di Kylian. Come riportato da L’Equipe, il patron del PSG sarebbe determinato a convincere la stella francese a rinnovare, nonostante lo stessoabbia già espresso la volontà di non prolungare il proprio contratto in scadenza nel 2022. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

FBiasin : Il #PSG: - Ha moltiplicato l'ingaggio di #Neymar. - Ha preso #Wijnaldum. - Sta per annunciare #Donnarumma. - E… - SkySport : Mbappé, futuro tutto da scrivere: comunicata al #Psg la decisione di non rinnovare #SkyCalciomercato #Mbappé - Barnabashadoww : Ronaldo lascia la juve dopo tre anni Mbappe al real madrid Psg pensa ronaldo al posto di mbappe La juve prender… - gilnar76 : Mbappé PSG, Al-Khelaifi determinato a rinnovarlo ad ogni costo. Ultime #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - Etzi2891 : RT @CB_Ignoranza: Kylian Mbappé avrebbe manifestato la volontà di non rinnovare il suo contratto col PSG, così abbiamo provato a viaggiare… -

Ultime Notizie dalla rete : Mbappé PSG Euro 2020, la mamma di Rabiot contro il papà di Mbappè: 'Kylian è arrogante' Poco dopo, il rigore fallito da Kylian Mbappè, Veronique Rabiot avrebbe preso di mira il papà della stella del PSG. Secondo la donna, Mbappè sarebbe troppo arrogante. Parlando con i giornalisti ...

Calciomercato Juventus, terremoto Cristiano Ronaldo - Rivelazione in diretta Le possibilità che l'ex Real Madrid resti a Torino, però, sono in drastico aumento; con il Manchester United a un passo dal perfezionare l'acquisto di Sancho dal Borussia Dortmund , un Psg ...

Psg, Leonardo: «Neymar e Mbappé? Chi vuole resta, non li imploriamo» Corriere della Sera Poco dopo, il rigore fallito da Kylian Mbappè, Veronique Rabiot avrebbe preso di mira il papà della stella del. Secondo la donna, Mbappè sarebbe troppo arrogante. Parlando con i giornalisti ...Le possibilità che l'ex Real Madrid resti a Torino, però, sono in drastico aumento; con il Manchester United a un passo dal perfezionare l'acquisto di Sancho dal Borussia Dortmund , un...