Ma davvero i Cinque Stelle finiranno per spaccarsi? (Di giovedì 1 luglio 2021) AGI - Si fa sempre più netto lo scontro tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Nel Movimento 5 Stelle l'aria di tempesta non sembra calmarsi e il quadro che emerge dalle riunioni di mercoledì sera dei gruppi del Senato e della Camera è di una frattura dagli esiti ancora indecifrabili. Sarebbero più di cento i parlamentari pronti a schierarsi con l'ex presidente del Consiglio, protagonista mercoledì di un duello via social con il Garante, che in un video rinfaccia a Conte una totale mancanza di comunicazione sul nuovo assetto che vorrebbe dare alla sua creatura. "La Carta dei valori non l'ho mai vista, ho visto una bozza", dice Grillo. "Di Codice etico mai parlato, la ...

