LIVE Berrettini-Van de Zandschulp 6-3 6-4 1-1, Wimbledon 2021 in DIRETTA: due set di vantaggio per il romano (Di giovedì 1 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Non colpisce bene con il rovescio Berrettini. 30-0 Esce in lunghezza la risposta di rovescio dell’azzurro. 15-0 Arriva con un pizzico di ritardo Berrettini sul dritto ed arriva l’errore. 1-1. Dopo le palle break offerte nel primo set, non ha concesso più niente Berrettini. 40-15 Prima molto precisa al centro per il numero uno italiano. 30-15 Altra seconda sostanziosa giocata dal romano. 15-15 Non riesce ad appoggiarsi con il dritto Van de Zandschulp sulla seconda di Berrettini. 0-15 Lento con i piedi ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Non colpisce bene con il rovescio. 30-0 Esce in lunghezza la risposta di rovescio dell’azzurro. 15-0 Arriva con un pizzico di ritardosul dritto ed arriva l’errore. 1-1. Dopo le palle break offerte nel primo set, non ha concesso più niente. 40-15 Prima molto precisa al centro per il numero uno italiano. 30-15 Altra seconda sostanziosa giocata dal. 15-15 Non riesce ad appoggiarsi con il dritto Van desulla seconda di. 0-15 Lento con i piedi ...

Advertising

SkySport : Wimbledon, i risultati di oggi in diretta LIVE: in campo Berrettini e Giorgi #SkyTennis #SkySport #Tennis #Wimbledon - Pall_Gonfiato : Ecco dove vedere il match di #Berrettini - sportli26181512 : Wimbledon, i risultati di oggi in diretta LIVE: subito in campo Giorgi: Day 4 a Wimbledon con tanta Italia: subito… - infoitsport : LIVE Berrettini-Van de Zandschulp, Wimbledon 2021 in DIRETTA: obiettivo 3° turno - infoitsport : LIVE Wimbledon: Berrettini, Sonego, Mager e Giorgi: tocca a voi! -