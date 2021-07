Incidente stradale sulla via del Mare, donna incastrata nell'abitacolo dell'auto (Di giovedì 1 luglio 2021) Due feriti è il bilancio di un Incidente stradale avvenuto questa mattina sulla via del Mare al chilometro 7.700, in prossimità del ponte Cappellacci o. A scontrarsi, alle 9.30 circa, sono state due ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 luglio 2021) Due feriti è il bilancio di unavvenuto questa mattinavia delal chilometro 7.700, in prossimità del ponte Cappellacci o. A scontrarsi, alle 9.30 circa, sono state due ...

Incidente stradale a Li Punti, intervengono i Vigili del fuoco Lo schianto attorno alle 11, il 118 ha soccorso i feriti Di: Redazione Sardegna Live Incidente stradale questa mattina a Li Punti (Sassari) in via Onida. Intorno alle ore 11, la sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco ha ricevuto richiesta di intervento per un incidente ...

Incidenti stradali: perde controllo moto, morto Agenzia ANSA Incidente sulla Cilentana, auto finisce contro guardrail: donna incinta estratta dalle lamiere Incidente tra Ascea e vallo della Lucania, auto finisce contro guardrail: donna incinta estratta lamiere: si indaga sulle cause ...

Pirata della strada investe ragazzina a Scoglitti: individuato e denunciato Pirata della strada investe ragazzina a Scoglitti: individuato e denunciato. La Polizia di Stato di Ragusa ha individuato il pirata della strada ...

