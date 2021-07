Giuseppina Torre: un concerto dedicato a Leonardo Sciascia per La Milanesiana, la rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi (Di giovedì 1 luglio 2021) Sulla scia del successo ottenuto sabato scorso a Milano, con il concerto all'Università Statale per Piano City Milano, Giuseppina Torre si esibirà lunedì 5 luglio a Bormio per la rassegna La ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 luglio 2021) Sulla scia del successo ottenuto sabato scorso a Milano, con ilall'Università Statale per Piano City Milano,si esibirà lunedì 5 luglio a Bormio per laLa ...

