Forse con processore Exynos il Samsung Galaxy S21 FE (Di giovedì 1 luglio 2021) Vi parliamo ancora del Samsung Galaxy S21 FE, questa volta in relazione al processore che lo equipaggerà, che potrebbe anche non essere un Qualcomm per via della crisi mondiale dei semiconduttori. Come riportato dalla sempre ben informata community 'xda-developers.com', il colosso di Seul starebbe meditando di dotare il dispositivo di un processore Exynos in luogo dell'atteso Snapdragon 888, in maniera tale da affrontare la situazione attuale attingendo dalle proprie risorse personali piuttosto che altrove (del resto, Qualcomm, così come tutte le altre società del settore, stanno affrontando un periodo ...

