EssilorLuxottica compra il 76 | 72% di GrandVision | lancia OPA su residuo

(Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) –ha completato, in data odierna 1° luglio 2021, l’acquisizione della partecipazione del 76,72% didetenuta da HAL Optical Investments, società interamente controllata da HAL Holding, a un prezzo pari a 28,42 euro per azione. Lo fa sapere la stessacon una nota aggiungendo che lancerà un’offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria sulla totalità delle azioni rimanenti di. In conseguenza del completamento dell’operazione prevista dal Block Trade Agreement – si legge nella nota –ha acquisito il “controllo prevalente” ...

Il prezzo di offerta per azione sarà di Euro 28,42 e tale prezzo di offerta è pari al prezzo per azione pagato da EssilorLuxottica ai sensi del Block Trade Agreement. Il prezzo di offerta è inoltre ...