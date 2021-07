Diana, William e Harry insieme per inaugurare la statua dedicata alla mamma (Di giovedì 1 luglio 2021) William e Harry, per la prima volta di nuovo insieme per l’inaugurazione della statua dedicata alla madre Diana, che oggi avrebbe compiuto 60 anni. I duchi di Cambridge e del Sussex non si vedevano dai funerali del nonno Filippo, lo scorso aprile. La statua si trova nel Sunken Garden, uno dei giardini di Kensington Palace, residenza londinese di Diana durante gli anni di matrimonio col principe Carlo. A commissionarla, nel 2017, sono stati gli stessi William e Harry, auspicando che la ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 luglio 2021), per la prima volta di nuovoper l’inaugurazione dellamadre, che oggi avrebbe compiuto 60 anni. I duchi di Cambridge e del Sussex non si vedevano dai funerali del nonno Filippo, lo scorso aprile. Lasi trova nel Sunken Garden, uno dei giardini di Kensington Palace, residenza londinese didurante gli anni di matrimonio col principe Carlo. A commissionarla, nel 2017, sono stati gli stessi, auspicando che la ...

Advertising

RaiNews : Fianco a fianco, il principe William e il fratello Harry hanno inaugurato la statua in memoria della madre… - Agenzia_Ansa : Una statua nel giardino di Kensington Palace e un incontro tra William ed Henry dopo mesi di tensioni tra i due fra… - Monicavda83 : RT @RaiNews: Fianco a fianco, il principe William e il fratello Harry hanno inaugurato la statua in memoria della madre #dianaday #Diana60… - infoitcultura : In memoria di Diana, ecco la statua voluta da William e Harry - infoitcultura : Harry e William insieme per la statua della madre. «Kate regista della reunion »: le rivelazioni del maggiordomo di… -