Cybersecurity e Digital Trust, Leonardo e Tinexta a supporto della digitalizzazione dei processi industriali nazionali (Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – Collaborare su progetti in ambito Industry 4.0 e per la sicurezza dei dati del sistema produttivo del Paese. Con questo obiettivo Tinexta, società leader nei servizi Digital Trust, Cybersecurity, Credit Information & Management e Innovation & Marketing, e Leonardo, unica multinazionale italiana dedicata al presidio delle tecnologie strategiche per la sicurezza del Paese, annunciano di aver siglato un Memorandum di intesa. La partnership – spiega Leonardo in una nota – intende fornire al mercato risposte efficaci e complete per la riduzione del rischio di attacchi ...

