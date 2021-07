(Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug (Adnkronos) - Il Comitato parlamentare per ladella Repubblica, nel continuare le proprie valutazioni riguardo il decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di, definizione dell'architettura nazionale die istituzione dell'Agenzia per lanazionale (ACN),hailper la protezione dei dati personali, professore Pasquale Stanzione. Ne dà notizia ildel Comitato parlamentare per la ...

Advertising

TV7Benevento : Copasir: Urso, 'oggi audito presidente Garante Privacy su dl cyber sicurezza'... - ComunediCatania : Palazzo degli elefanti, il sindaco riceve il presidente del Copasir Il sindaco Salvo Pogliese, stamattina, a palazz… - ilapera : COPASIR(servizi segreti) presidente Aldolfo Urso a Palazzo Elefanti incontra il sindaco Salvo Pogliese @ Palazzo de… - ilSicilia : #Politica #adolfourso Palazzo degli elefanti, il sindaco riceve il presidente del Copasir Urso… - Lasiciliaweb : Urso incontra prefetto di Catania Il senatore acese da poco eletto presidente del Copasir -

Ultime Notizie dalla rete : Copasir Urso

CATANIA - Il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (), senatore Adolfo, si è recato in Prefettura a Catania, accompagnato dal sindaco, Salvo Pogliese, per una visita di cortesia. L'incontro con il prefetto, informa una nota dell'ufficio ...La riunione è stata preceduta da un incontro tra il sindaco e il presidente delnel Palazzo di città, in cui il primo cittadino Salvo Pogliese ha illustrato al presidentele misure che ...Roma, 1 lug (Adnkronos) - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, nel continuare le proprie valutazioni riguardo il decreto-legge ...Presentato il libro di Napoletano alla Casa del Cinema di Roma con i ministri Bianchi e Brunetta, Carla Ruocco e Adolfo Urso ...