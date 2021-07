Carceri | interrogazione Fedeli-Mirabelli | ' governo quanto prima in aula'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug (Adnkronos) - "Considerata la gravità dei fatti avvenuti presso alcune sezioni del reparto Nilo del carcere di Santa Maria Capua Vetere, fatti che scuotono nel profondo la coscienza civica e morale del nostro Paese e rappresentano un'offesa, un oltraggio alla dignità delle persone detenute, ai diritti umani fondamentali, ai principi e valori su cui si fonda la nostra Repubblica e Stato di diritto, come anche alle stesse istituzioni democratiche, abbiamo presentato un'alla Ministra della Giustizia Cartabia, sottoscritta dal gruppo dem al Senato, per chiederle quali misure necessarie e urgenti intenda assumere e se non consideri altrettanto ...