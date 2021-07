Calciomercato Inter, van Aanholt si propone ai nerazzurri? (Di giovedì 1 luglio 2021) L’Inter è alle prese con la questione terzini. Mentre a destra Giuseppe Marotta ha salutato Achraf Hakimi che si è accasato al Paris Saint-Germain, un difensore di fascia sinistra si propone a costo zero attraverso il suo entourage. È Patrick van Aanholt, terzino sinistro olandese che ha partecipato alla spedizione negativa della Nazionale Orange ad Euro 2020. In forza al Crystal Palace nella scorsa stagione sportiva, si libererà a costo zero da oggi. È una possibilità low cost in questo Calciomercato governato dalla crisi? van Aanholt si prone all’Inter Patrick van ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 luglio 2021) L’è alle prese con la questione terzini. Mentre a destra Giuseppe Marotta ha salutato Achraf Hakimi che si è accasato al Paris Saint-Germain, un difensore di fascia sinistra sia costo zero attraverso il suo entourage. È Patrick van, terzino sinistro olandese che ha partecipato alla spedizione negativa della Nazionale Orange ad Euro 2020. In forza al Crystal Palace nella scorsa stagione sportiva, si libererà a costo zero da oggi. È una possibilità low cost in questogovernato dalla crisi? vansi prone all’Patrick van ...

