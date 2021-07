Anche Giorgia Rossi lascia Mediaset | l’annuncio UFFICIALE sui social

(Di giovedì 1 luglio 2021) Un altro inaspettato addio in casadopo quello di Alessia Marcuzzi:decide di dire addio all’emittente Tempi duri in casaultimamente. Nei giorni scorsi l’emittente… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

Advertising

ENEAOfficial : RT @ilfestival: Al #WMF2021, anche la Sala Research for Future, con gli interventi di: ??Salvatore Mauro, @inmcnr ??Eric Pascolo, @Cineca1969… - ValerioPastore1 : RT @RenatoMaiaron: L’incapacità della destra a trovare dei candidati sindaci nelle grandi città è ormai tanto imbarazzante quanto ridicolo,… - RenatoMaiaron : L’incapacità della destra a trovare dei candidati sindaci nelle grandi città è ormai tanto imbarazzante quanto ridi… - MichaelGiulian2 : RT @dany12789: Come un girasole giro intorno a te, che sei il mio sole anche di notte ???? —Giorgia ???? - ro_binhood : @Marco_dreams Ma a chi ti riferisci? Alla tizia che urla anche 'io sono giorgia'? -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Giorgia

Il Tempo

...Acquaroli e dell'assessore allo SportLatini, in collaborazione con il Coni e il Cip Marche presieduti da Fabio Luna e Luca Savoiardi, ha fortemente voluto questo appuntamento previsto...... visto il trend delle ultime settimane (se non mesi), che vedeva il partito diMeloni verso le posizioni più nobili della classifica. La Lega ora deve guardarsidal Partito democratico, ...Un altro inaspettato addio in casa Mediaset dopo quello di Alessia Marcuzzi: anche Giorgia Rossi decide di dire addio all'emittente ...TARANTO - In un comunicato stampa Kyma Mobilità spiega il suo progetto di sostenibilità urbana voluto fortemente dall'amministrazione Melucci, che consiste nella decorazione delle pensiline presso le ...