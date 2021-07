Amici 20: Lorella Cuccarini incontra i suoi ex allievi (Di giovedì 1 luglio 2021) Lorella Cuccarini ha instaurato un bellissimo rapporto con i suoi ex allievi ad Amici 20. La professoressa di ballo del talent show di Canale 5 è infatti rimasta in contatto con Rosa, Martina e Alessandro anche dopo la fine del programma televisivo. A testimoniare quanto siano ancora legati, ieri la donna ha invitato a casa sua i tre ragazzi che hanno trascorso in sua compagnia la serata. Rosa, Marina e Alessandro si sono riuniti con Lorella Cuccarini Rosa Di Grazia, Martina Miliddi e Alessandro Cavallo sono i tre ballerini che Lorella ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 1 luglio 2021)ha instaurato un bellissimo rapporto con iexad20. La professoressa di ballo del talent show di Canale 5 è infatti rimasta in contatto con Rosa, Martina e Alessandro anche dopo la fine del programma televisivo. A testimoniare quanto siano ancora legati, ieri la donna ha invitato a casa sua i tre ragazzi che hanno trascorso in sua compagnia la serata. Rosa, Marina e Alessandro si sono riuniti conRosa Di Grazia, Martina Miliddi e Alessandro Cavallo sono i tre ballerini che...

