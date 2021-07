Alex Zanardi, aggiornamento sulle sue condizioni: parla la moglie Daniela (Di giovedì 1 luglio 2021) Alex Zanardi sta iniziando una nuova vita. La moglie Daniela ha aggiornato tutti sulle sue condizioni di salute È passato ormai un anno dal terribile incidente che ha messo nuovamente in pericolo la vita di Alex Zanardi. Il campione paralimpico è riuscito a superare l’ennesima sfida, e ora il suo processo di recupero procede tra L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 1 luglio 2021)sta iniziando una nuova vita. Laha aggiornato tuttisuedi salute È passato ormai un anno dal terribile incidente che ha messo nuovamente in pericolo la vita di. Il campione paralimpico è riuscito a superare l’ennesima sfida, e ora il suo processo di recupero procede tra L'articolo proviene da Inews.it.

