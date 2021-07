Aia: 4 arbitri dismessi, De Santis di Lecce in A alla memoria (Di giovedì 1 luglio 2021) Sono quattro gli arbitri dismessi dalla serie A 'per motivi tecnici', in vista della prossima stagione; promosso alla serie A "alla memoria" Daniele De Santis, l'arbitro di C ucciso a settembre scorso ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 1 luglio 2021) Sono quattro gliserie A 'per motivi tecnici', in vista della prossima stagione; promossoserie A "" Daniele De, l'arbitro di C ucciso a settembre scorso ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Aia: 4 arbitri dismessi, De Santis di Lecce in A alla memoria: (ANSA) - ROMA, 01 LUG - Sono quattr… - aiacatanzaro : RT @AIA_it: A concludere le relazioni sulla scorsa Stagione Sportiva, in videocollegamento con il #ComitatoNazionale dell'#AIA, sono stati… - aiacatanzaro : RT @AIA_it: I Responsabili Angelo Montesardi (#Can5) e Dino Tommasi (#Cai) espongono al #ComitatoNazionale la relazione di fine Stagione Sp… - aiacatanzaro : RT @AIA_it: Con la relazione del Responsabile degli Esperti Legali Valerio Di Stasio, collegato in videoconferenza, prosegue a #Roma la riu… - AIA_it : Il #ComitatoNazionale dell'Associazione Italiana Arbitri si è riunito oggi a #Roma per deliberare i ruoli arbitrali… -