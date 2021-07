A che punto è  la crisi nel M5s

(Di giovedì 1 luglio 2021) AGI - Nessuna schiarita, ad ora, nell'intricata vicenda che vede sino a oggi Beppe Grillo e Giuseppe Conte ciascuno per sè, a difendere il buon operato per la rifondazione M5s che ancora non è andata in porto. Nessun feedback è arrivato alla galassia pentastellata da Luigi Di Maio, che stamattina ha incontrato l'ex premier nella sua abitazione privata: zero dichiarazioni ai cronisti e, dopo, un colloquio di una decina di minuti con il presidente della Camera, Roberto Fico. 'Nessun feedback è già un feedback', osservano però esponenti del Movimento riferendosi al silenzio del ministro degli Esteri. L'aria che si respira non è di ottimismo su una possibile ricomposizione, mentre ci si ...

Advertising

borghi_claudio : Ho controllato direttamente le fonti e confermo che nella traduzione italiana (e solo nella traduzione italiana) de… - makkox : su dazn sto guardando 2 e passa ore di conferenza stampa di de laurentiis in un albergo che pare l'ultimo imperator… - ignaziocorrao : Quanti, tra le cheerleaders di Conte nelle istituzioni, hanno difeso il loro venerato idolo dalle invettive di Gril… - pattygatty65 : @VezzoliNarciso Pienamente d'accordo con lei. Chi prende il reddito di cittadinanza , o la cassa integrazione è pag… - thegard20360140 : RT @DHofmannsthal: ... I popoli sono a tal punto ciechi sui fatti più evidenti che avvengono nel corso della loro esistenza, che manifestan… -

Ultime Notizie dalla rete : che punto

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

... come chiesto da più voci dei 5 Stelle, potrebbe passare dal voto sullo statuto messo ada ... perché ai più suona come un parricidio insostenibile, un epilogolo stesso Conte non vorrebbe. ......ma in sostanza si tratta di un computer dalle dimensioni compatte a talda poterlo tenere nel palmo di una mano - non abbiamo scritto comodamente. Gli ingredienti per dare vita a quellodi ...AGI - Nessuna schiarita, ad ora, nell'intricata vicenda che vede sino a oggi Beppe Grillo e Giuseppe Conte ciascuno per sè, a difendere il buon operato per la rifondazione M5s che ancora non è andata ...«Volevamo una casa pop, piena di luci e di colori», racconta il buyer e talent scout a capo del celebre showroom di moda. A Milano l'architetto Luciano Giorgi coglie la sfida a modo suo. Tra chandelie ...