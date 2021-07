1 minuto in Borsa 1 luglio 2021 (Di giovedì 1 luglio 2021) (TeleBorsa) – Seduta al ribasso per le principali borse del Vecchio Continente. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. In luce sul listino milanese il comparto energia (+0,75%). Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore costruzioni (-1,36%). Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,19. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, annunciati in Unione Europea il dato sul Tasso di Disoccupazione, pari a 7,9%, e il dato sul PMI manifatturiero, che si attesta su 63,4 punti. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia dell’ISM ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 luglio 2021) (Tele) – Seduta al ribasso per le principali borse del Vecchio Continente. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. In luce sul listino milanese il comparto energia (+0,75%). Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore costruzioni (-1,36%). Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,19. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, annunciati in Unione Europea il dato sul Tasso di Disoccupazione, pari a 7,9%, e il dato sul PMI manifatturiero, che si attesta su 63,4 punti. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia dell’ISM ...

Ultime Notizie dalla rete : minuto Borsa 1 minuto in Borsa 1 luglio 2021 Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 14.515 punti.

Palocco, scippa giovane alla fermata, rintracciato un 23enne ... con precedenti, quale autore dello scippo avvenuto qualche minuto prima alla fermata dell'autobus ... si è avvicinato alle sue spalle e le ha strappato dal braccio la borsa, fuggendo a piedi nelle vie ...

1 minuto in Borsa 1 luglio 2021 Borsa Italiana Il motivo strabiliante per cui da oggi vorremo cospargere di burro il nostro telo mare Il telo mare è piuttosto presente nelle nostre giornate estive. Infatti, molti amano andare al mare quando hanno qualche giorno libero dal lavoro. E ...

Borsa: Debole avvio per Seul, in calo dello 0,04% Le foto presenti su www.teleborsa.it sono di pubblico dominio o soggette a licenza di pubblicazione in concessione a Teleborsa S.r.l. Chiunque ritenesse che la pubblicazione di un ...

