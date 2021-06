Zambrotta | «Spinazzola? Mi fa piacere Punto molto su Chiesa»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Gianlucaha detto la sua sul momento dell’Italia verso i quarti di finale contro il Belgio: ecco le sue dichiarazioni Gianlucaha parlato a Gazzetta.it in vista di Belgio-Italia. SIMILITUDINI 2006 – «Sotto questo aspetto senz’altro sì. In tornei come Europei e Mondiali non vince il più bravo, ma chi sta meglio e chi sta bene come gruppo. L’Italia in questo momento ha 26 giocatori a totale disposizione dell’allenatore, come si è visto dai cambi. Armonia e sintonia di gruppo sono fondamentali, come successo a noi nel 2006. Dopo Calciopoli ci eravamo chiusi a riccio e in mente avevamo solo il concetto di dare il massimo e arrivare fino in ...