Windows 11 | il vostro pc è compatibile? Ecco come fare per scoprirlo

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Negli scorsi giorni Microsoft ha presentato ufficialmente il suo nuovo sistema operativo,11. Non è stata comunicata la data di rilascio ufficiale, ma il nuovo OS dovrebbela sua comparsa molto probabilmente dal prossimo novembre 2021, mentre, durante il 2022, si terrà l’aggiornamento gratuito per tutti i personal computer dotati di10 (entro il mese di giugno è la data più plausibile).11, il tuo pc èMaa capire se il proprio pc ècon ...

Ultime Notizie dalla rete : Windows vostro

...aumenterà automaticamente la frequenza di aggiornamento a 120Hz (o maggiore, a seconda delmonitor), offrendovi un'esperienza desktop molto fluida. Questa funzione sarà più ...Tenorshare ReiBoot è un tool davvero molto pratico, disponibile sia perche per MacOS in ... Con Tenorshare ReiBoot potrete facilmente ripristinare ildispositivo iOS. Una volta riparato ...Microsoft ha rivelato che in Windows 11 sarà implementata una feature molto interessante, cioè il refresh rate dinamico anche su desktop.Dopo una lunga attesa, Windows 11 è stato finalmente rivelato e a partire da qualche giorno c’è già la possibilità di effettuare il download e di testarne le prime funzionalità in anteprima. Il coloss ...