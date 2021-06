Wimbledon, Berrettini al secondo turno (Di mercoledì 30 giugno 2021) Matteo Berrettini cede un set ma avanza al secondo turno di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell’All England club a Londra. L’azzurro, numero 9 del mondo e settima testa di serie, sconfigge l’argentino Guido Pella, numero 59 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4, 6-0 in due ore e 18 minuti. Funweek. Leggi su funweek (Di mercoledì 30 giugno 2021) Matteocede un set ma avanza aldi, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell’All England club a Londra. L’azzurro, numero 9 del mondo e settima testa di serie, sconfigge l’argentino Guido Pella, numero 59 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4, 6-0 in due ore e 18 minuti. Funweek.

