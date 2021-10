Voglio scegliere se avere figli o no! Ma l’endometriosi spesso non lascia scelta (Di mercoledì 30 giugno 2021) Una donna su 10 in età fertile ha l’endometriosi.Dal 30 al 40% delle donne con endometriosi è sterile.(dati Fondazione Italiana Endometriosi) Chi scrive non è una “fan della maternità”, intesa come fine ultimo dell’essere donna o strumento di realizzazione; ma una fan del diritto di autodeterminarsi sì. Il che, rispetto alla tematica specifica, si traduce nel diritto di scegliere di non essere madri senza dover presentare giustifica, ma anche di non dover accettare passivamente che l’endometriosi scelga per te. Soprattutto perché, al contrario di altre patologie o condizioni che possono – concorrere a o – determinare l’infertilità femminile, a dare all’endometriosi il potere di decidere della salute riproduttiva di una donna spesso non è la malattia in sé ma la sua degenerazione. È cioè l’ignoranza, ... Leggi su robadadonne (Di mercoledì 30 giugno 2021) Una donna su 10 in età fertile ha.Dal 30 al 40% delle donne con endometriosi è sterile.(dati Fondazione Italiana Endometriosi) Chi scrive non è una “fan della maternità”, intesa come fine ultimo dell’essere donna o strumento di realizzazione; ma una fan del diritto di autodeterminarsi sì. Il che, rispetto alla tematica specifica, si traduce nel diritto didi non essere madri senza dover presentare giustifica, ma anche di non dover accettare passivamente chescelga per te. Soprattutto perché, al contrario di altre patologie o condizioni che possono – concorrere a o – determinare l’infertilità femminile, a dare alil potere di decidere della salute riproduttiva di una donnanon è la malattia in sé ma la sua degenerazione. È cioè l’ignoranza, ...

Theymakeusproud : Ma che ti costa farmi scegliere se fare lezioni online o no. Mica ti chiedo uno sconto o che so io. Tanto il 50% de… - NiaSama5 : @xsqx_ @lagemy95 Sì pure quella... eh le tue cugine alla tua età sono sposate e hanno figli .Ma cazzarola che me lo… - Stefanile29 : RT @LilianaCherubi1: @lageloni Sinceramente? Io dovrei scegliere fra Michetti e le sue bighe e Gualtieri che con 7 liste di appoggio ha pre… - LaLaLuPunto : @Hankness_ Sinceramente vorrei essere libera di scegliere quello che voglio altrimenti sto a casa. ?? - MMaryamary : @SaracomemeSara Io sono vaccinata! Ma questo non voglio farlo.. eppure mi chiamano no vacccs.. In questo paese sei… -

Ultime Notizie dalla rete : Voglio scegliere Auguri anniversario matrimonio: frasi che esprimono un grande amore ... potete anche scegliere pensieri più semplici. Auguri di buon anniversario matrimonio: dai 10 ai 50 ... Buon anniversario! La vita è un viaggio che io voglio fare con te. Buon anniversario! Posso solo ...

Partigiana Vergalli a La7: "Meloni? Una furbona, tutti sanno che FdI è nostalgico del fascismo. Salvini? Per Morisi ha pietà, per Cucchi no' Lo sappiamo tutti che i fascisti, se devono scegliere un partito, optano per Fratelli d'Italia. Che ... Meloni non prende le distanze da Fidanza: 'Prima voglio vedere tutto il girato, non giudico i ...

Berlusconi rompe il silenzio nella prima uscita pubblica e attacca: “I leader non sanno scegliere i candidati” La Stampa ... potete anchepensieri più semplici. Auguri di buon anniversario matrimonio: dai 10 ai 50 ... Buon anniversario! La vita è un viaggio che iofare con te. Buon anniversario! Posso solo ...Lo sappiamo tutti che i fascisti, se devonoun partito, optano per Fratelli d'Italia. Che ... Meloni non prende le distanze da Fidanza: 'Primavedere tutto il girato, non giudico i ...