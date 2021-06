Variante Delta, Andreoni: "Non togliere mascherine al chiuso" (Di mercoledì 30 giugno 2021) "Non è il momento di pensare di poter togliere la mascherina anche al chiuso e questo vale anche per chi è vaccinato, perché può essere un trasmettitore del virus". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 30 giugno 2021) "Non è il momento di pensare di poterla mascherina anche ale questo vale anche per chi è vaccinato, perché può essere un trasmettitore del virus". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute ...

Advertising

fattoquotidiano : Variante Delta, in Uk impennata di contagi ma non di ricoveri. Su 117 vittime 50 era vaccinate ma over 50 e con “pa… - Corriere : Un tassista senza mascherina e vaccinati sotto il 5%, la variante Delta rimanda Sydney in lockdown - Corriere : ?? Ecco come la variante Delta è entrata a Sydney, che ora è in lockdown - PietroAlviti : RT @Leonardobecchet: 2,4 milioni di di over 60 non vaccinati... I tifosi inglesi che arrivano a Roma x i quarti di finale portando la varia… - EURACTIVItalia : Oggi dalle Capitali: ???? La variante #Delta mette in dubbio la piena applicazione del #Greenpass ???? I musicisti brit… -