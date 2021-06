Tramvia notturna | a Firenze orari estesi dal primo weekend di luglio

Leggi su fattidigossip

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Daldi2021, torna in servizio laconesteri fino alle 2, nelle serate di venerdì e sabato: lo ha deciso il Comune di. Le corse by night erano state sospese dal 30 ottobre scorso, a causa dell’emergenza Covid, dopo appena due settimane dalla ripartenza del servizio. Ora con la permanenza della Toscana in zona bianca e l’innalzamento della capienza dei mezzi pubblici è stato deciso di riattivare lanel cuore della notte, durante il fine settimana. A bordo restano in vigore le regole ...